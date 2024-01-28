«النقل» تكشف مستجدات مجمع مصانع كوم أبو راضي: صناعة عربات قطار التالجو 

أكّدت وزارة النقل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل خاصة في مجال السكك الحديدية سواء جر كهربائي أو ديزل وقيام وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من الشراكات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في المجال بهدف توطين صناعة النقل في مصر وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية في تنفيذ مشروعات النقل.

مصنع تالجو لصناعة عربات السكة الحديد

وكشفت وزارة النقل في تقرير لها، آخر المستجدات الخاصة بإقامة مجمع مصانع منطقة كوم أبو راضي يشتمل على مصنع تالجو لصناعة عربات السكة الحديد الفاخرة ومصنع الشركة المصرية للصناعات الهندسية لـ صناعة قطع الغيار المختلفة للسكة الحديد وباقي قطاعات الدولة وصناعة الطلمبات وقطع غيارها ومصنع كولواي لصناعة المكونات الداخلية لعربات السكة الحديد وذلك لتوطين صناعة السكك الحديدية والصناعات المغذية لها.

توطين صناعة النقل

وأشارت الوزارة إلى أنَّه يدخل في إطار خطة توطين صناعة النقل في مصر التعاقد مع الشركة المصرية الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» في عدد من المشروعات مثل تصنيع 320 عربة مترو و40 قطار جر كهربائي بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية وتصنيع 500 عربة ركاب سكة حديد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب يضم المصانع الخاصة بإنتاج الأنظمة والمكونات الكهربائية وإنتاج الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي «مترو – قطار كهربائي خفيف – قطار كهربائي سريع - مونوريل».

أيضاً التعاقد مع شركة فوست البين النمساوية لإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية من خلال تطوير خط الإنتاج الحالي بالورشة وإنشاء خط إنتاج جديد، وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم استيراد أي عربات سكك حديدية أو مترو أو اتوبيسات من الخارج في ظل تنفيذ خطة توطين صناعة النقل في مصر.