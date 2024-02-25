حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد وأسعار قطار التالجو على خط «القاهرة – أسوان» والعكس، موضحة أنَّ هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة أنّها مزودة بكاميرات مراقبة وشاشات عرض داخل العربات، فضلاً عن نظافتها، لافتة إلى أنَّه توجد أكثر من طريقة لحجز التذاكر، سواء من شبابيك التذاكر أو من الهاتف المحمول أو من الموقع الإلكتروني للهيئة.

مواعيد قطار رقم 2030 «القاهرة – أسوان»

- يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 19:00.

- يتحرك القطار من محطة الجيزة الساعة 19:25.

- يتحرك القطار من محطة المنيا الساعة 22:05.

- يتحرك القطار من محطة أسيوط الساعة 23:55.

- يتحرك القطار من محطة سوهاج الساعة 1:10.

- يتحرك القطار من محطة قنا الساعة 2:55.

- يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 3:50.

- يتحرك القطار من محطة إدفو الساعة 5:10.

- يتحرك القطار من محطة كوم إمبو الساعة 6:00.

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 6:40.

مواعيد قطار رقم 2031 «أسوان – القاهرة»

- يتحرك القطار من محطة أسوان الساعة 19:00.

- يتحرك القطار من محطة كوم إمبو الساعة 19:42.

- يتحرك القطار من محطة إدفو الساعة 20:31.

- يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 22:00.

- يتحرك القطار من محطة قنا الساعة 22:50.

- يتحرك القطار من محطة سوهاج الساعة 00:45.

- يتحرك القطار من محطة أسيوط الساعة 2:10.

- يتحرك القطار من محطة المنيا الساعة 4:00.

- يتحرك القطار من محطة الجيزة الساعة 6:40.

- يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 7:00.

أسعار تذاكر قطار التالجو

أسعار تذاكر الدرجة الأولى

- من محطة القاهرة إلى المنيا: 350 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة أسيوط: 350 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة سوهاج: 500 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى محطة قنا: 550 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة الأقصر: 600 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى محطة إدفو: 700 جنيه.

-من محطة القاهرة إلى محطة أسوان: 700 جنيه.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية

- من محطة القاهرة إلى محطة المنيا: 250 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة أسيوط: 250 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة سوهاج: 300 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى محطة قنا: 350 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة الأقصر: 400 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى محطة إدفو: 550 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى محطة أسوان: 550 جنيهًا.