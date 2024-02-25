أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالزقازيق.. البلح يبدأ من 35 جنيها  

أقبل أهالي الزقازيق على معرض أهلا رمضان لشراء البلح والياميش، بعد طرح كميات كبيرة بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

البلح يبدأ من 35 جنيها

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، إن أسعار الياميش والبلح مخفضة بنسب تتراوح من 15 لـ20%، مشيرة إلى أن أسعار البلح تبدأ بـ35 جنيها، بينما سعر كيلو بلح الوادي 70 جنيها، وبلح سيوة 60 جنيها، وقمر الدين الأسطورة سوري 70 جنيها، وقمر الدين مصري بسعر 25 جنيها.

أسعار ياميش رمضان

وأضافت أن أسعار الياميش جاءت على النحو التالي:

تين مدور القرص 300 جم بسعر 80 جنيها، وتين حبل كيلو 300 جنيه، ولوز 250 جنيها، وبندق حمصي 250 جنيها، وعين جمل حمصي 250 جنيها، ومشمشية تركب نمر 1 بـ420 جنيها، ومشمشية تركي نمرة 2 بسعر 320 جنيها، وقراصيا إسباني نمرة 1 بسعر 400 جنيه، وقراصيا إسباني نمرة 2 بسعر 240 جنيه.

بندق قلب نمرة 1 بسعر 620 جنيها، وخروب 200 جنيه، ولوز نمرة 1 بـ520 جنيها، وخروب بجروش بـ 90 جنيها، وعين جمل أمريكي نمرة 1 بـ480 جنيها، وكركدية زهرة بـ750 جنيها.

فسدق حصى مملح بـ650 جنيها، وكاجو نمرة 1 بـ600 جنيه، وكاجو نمرة 2 بسعر 220 جنيها.