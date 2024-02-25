محافظ الجيزة يوجه بزيادة كميات السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

شهد معرض أهلا رمضان بحي العمرانية إقبالاً كبيراً من المواطنين، لليوم الثاني على التوالي، نظراً لجودة المعروض من السلع والمواد الغذائية وتوافرها بنسب تخفيضات كبيرة.

زيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات، بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة، وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعرض أهلاً رمضان، لتلبية كل احتياجات المواطنين، في إطار خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، والمرور الدوري على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها، للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.

مواجهة احتكار السلع من بعض التجار

وأوضح المحافظ، أن معرض أهلاً رمضان هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعداداً لشهر رمضان الكريم، والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك، لافتا إلى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.