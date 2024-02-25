«الغرف التجارية»: افتتاح أكثر من 100 معرض لـ«أهلا رمضان» حتى الآن

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، للحد من آثار التضخم على المواطن، مشيرا إلى أن الدولة من خلال المحافظين توفر أراضي لإنشاء منافذ استهلاكية بها، موضحا أنه جرى افتتاح أكثر من 100 معرض من «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات.

توزيع المجمعات الاستهلاكية بمختلف المناطق

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجرى إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة المحافظة، ثم منافذ استهلاكية أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنواجع، إضافة إلى القوافل المتنقة التي تجوب حول كل المحافظة، مؤكدا توالي افتتاح منافذ «أهلا رمضان» يوميا في كل المحافظات.

انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع الدولة

وأكد توافر منافذ «أهلا رمضان» من حلايب إلى مرسى مطروح والعريش، إذ تغطي الجمهورية بالكامل، موضحا: «هناك أكثر من 100 معرض أهلا رمضان تتكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، ويوجد 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزراة الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية»، مشددا على التكامل من أجل توافر كل السلع.