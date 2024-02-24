أماكن معارض وشوادر أهلا رمضان بالشرقية.. 50 منفذا في مراكز المحافظة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تدشين 50 معرض أهلا رمضان وشادرا لبيع السلع بأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان.

بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تزويد المعارض والشوادر بالسلع المختلفة خاصة الاستراتيجية، مع تكليف رؤساء مراكز المدن بالمرور اليومي على المعارض والشوادر لمتابعة الالتزام بالأسعار المخفضة بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وحسب بيان محافظة الشرقية، جاءت عناوين معارض وشوادر أهلا رمضان على النحو التالي:

معارض أهلا رمضان في مدينة الزقازيق

- معرض أهلا رمضان بجوار نادي الشرقية

- معرض بجوار مسجد الفتح

- شادر الأصيل بجوار كوبري العبور

- هايبر أبو السعود الحناوي بشارع فاروق

- هايبر راية أمام عمر أفندي

- هايبر عالم ماركت أمام عمر أفندي

مركز الزقازيق

- هايبر السلام - أمام شيبه

- هايبر كارفور - طريق القنايات

معرض أهلا رمضان في أبو حماد

- شادر أمام مجلس مدينة أبو حماد

معرض أهلا رمضان في ههيا

- معرض حفني عادل أمام مضيفة السنترال

- معرض فتحي عزت علي غنيم - العلاقمة

معرض أهلا رمضان في أبو كبير

- معرض بشارع مصطفى كامل بندر أبو كبير

- ماركت عبد الحكيم السيد على طريق أبو كبير فاقوس

معرض أهلا رمضان في بلبيس

- معرض بلبيس أمام مجلس المدينة

معرض أهلا رمضان في مشتول السوق

- معرض مشتول بجوار الشؤون الاجتماعية

- ماركت الطاهرة شارع عمر بن الخطاب

- ماركت المدينة أمام مجلس المدينة

معرض أهلا رمضان في منيا القمح

- ماركت هشام محمد شارع النصر

- ماركت هاني محمد شارع القيثارية

- ماركت أشرف أحمدي شارع هندسة الري

- ماركت عبير ربيع شارع هندسة الري

معرض أهلا رمضان في الإبراهيمية

- هايبر دانا شارع بور سعيد

- معرض مجلس المدينة بجوار موقف الزقازيق

- هايبر الريان شارع الجمهورية

معرض أهلا رمضان في ديرب نجم

- هايبر الدار بجوار السويدي للغات

- هايبر a-z أمام المرور

- هايبر الشهبندر أمام المرور

- هايبر أسواق النصر شارع النصر طحا المرج

- هايبر المصطفى طحا المرج

- معرض جارلانتر شارع 6 أكتوبر

معرض أهلا رمضان في فاقوس

- معرض هابي لاند بجوار السكة الحديد

معرض أهلا رمضان في القنايات

- هايبر أسواق الجنة مدينة القنايات

- محلات سالم التوبي مدينة القنايات

معرض أهلا رمضان في القرين

- أرض المعارض بجوار نادي المعلمين

معرض أهلا رمضان في كفر صقر

- معرض أمام مجلس المدينة أمام مجلس المدينة

- معرض بشارع الجلاء

معرض أهلا رمضان في أولاد صقر

- ماركت حمادة عبد القادر أمام مجلس المدينة

- هايبر مترو بجوار مطعم مكة

- ماركت إبراهيم محمد محمد حرب تلراك

معرض أهلا رمضان في الحسينية

- معرص أمام مجلس المدينة

- ماركت أبو القاسم أمام مجلس المدينة

- ماركت محمد أحمد أمام الثانوية بنات

- ماركت أمل الهادي بحر البقر

معرض أهلا رمضان في صان الحجر

- ماركت آدم أمام مجلس المدينة

- ماركت الإيمان بجوار الموقف

- ماركت المنزلاوي

معرض أهلا رمضان في الصالحية

- مكة لتعبئة المواد الغذائية

- الدولية لتعبئة المواد الغذائية

- مصنع ديري لاند

- مصنع سيف جروب

معرض أهلا رمضان في العاشر من رمضان

- معرض ضخم بالمجاورة 39