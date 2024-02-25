«التضامن» تزف بشرى لـ«الصنايعية».. فتح حسابات في البنوك  

زفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، بشرى سارة لصنايعية مصر، موضحة على هامش معرض ديارنا في دورته الـ66، أنه يجرى التعاون مع البنك المركزي في عمليات الشمول المالي والتدريب عليها، من أجل تهيئة بيئة مناسبة.

وقالت القباج، إن الوزارة شريكة في مبادرة نشاط اقتصادي تابعة للبنك المركزي، إذ تمكن صنايعية مصر من فتح حسابات لهم في البنوك، فضلاً عن تدريبهم على عمليات الشمول المالي.

ونوهت وزيرة التضامن بأن الوزارة تعمل في خطتها المقبلة على دعم صنايعية مصر، كونهك قوى ناعمة لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الاقتصاد الوطني.

إطلاق بطاقة «حرفي»

وأشارت إلى أنه جرى إطلاق بطاقة «حرفي» لصنايعية مصر، لإتاحة مزايا مصرفية وتشغيلية وتسويقية للحرفيين وتعزيز حمايتهم التأمينية والاجتماعية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمجلس التصديري للحرف اليدوية.