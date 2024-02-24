وزيرة التضامن: موقف مصر سيظل راسخا وقويا في دعم القضية الفلسطينية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة الروتاري بعنوان «لنصنع السلام ونخلق الأمل» المقامة في المتحف القومي للحضارة، وشارك في حضور الاحتفالية السفيرة مشيرة خطاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقا، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق

وقالت نيفين القباج: يسعدني وجودي في المتحف القومي للحضارة المصرية، والاحتفال بمنظمة الروتاري من أجل السلام، مشيرة إلى أن المؤسسة الروتارية لها في مصر 95 عاما، ونجحت في أداء دورها الإنساني، ومازالت مستمرة في الاحتفاظ بدورها في تقديم هذه الخدمات الإنسانية، وتعمل في العديد من المجالات التي تتقاطع مع عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وتتلاقي أهدافها مع أهداف الحياة الكريمة التي تصبو إليها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

دور مصر في صنع السلام

وأكدت «القباج»، أن مصر على مدار تاريخها العتيق تبحث عن السلام على مدار تاريخها ولعبت دورًا بارزًا في صنع السلام، وتحتل المرتبة السابعة في الحفاظ على السلام على مستوى العالم، وساهمت في 37 مهمة لحفظ السلام بمشاركة الجيش والشرطة، ويظل موقفها راسخا وقويا في دعم القضية الفلسطينية.

وتوجهت الوزيرة بتحية خاصة للرئيس السيسي الذي يصر على مد يد العون والدعم للشعب الفلسطيني، ليس من خلال تقديم المعونات الإنسانية ولكن أيضا من خلال مساعي الدبلوماسية من أجل إحلال السلام على الأراضي الفلسطينية.

الهلال الأحمر المصري

وأشادت بجهود المجتمع المدني، الذي يحرص على تقديم الدعم للأشقاء في غزة وداخل مصر وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري في توفير كافة أشكال المساعدة وفي وقت قياسي ودائما المجتمع المدني هو الذراع لوزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى الدور الرائع الذي يقدمه المتطوعون في منظمات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم بعيدة عن نشر السلام، والذي نلمسه في مد يد العون للأشخاص الذين يحتاجون للدعم بمختلف صورة، مؤكدة أن التنمية تأتي من أجل مزيد من السلام، ويسعدني خروج قانون المسنين من مجلس النواب، وهي فئة من المهم أن ننظر إليها.