عادل حمودة: الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل.. وتفتح لها خزائن الأموال

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة تعترف بإسرائيل في 14 مايو 1948، في بيان أصدره الرئيس هاري ترومان عقب إعلان الدولة مباشرة، لكن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب لم تبدأ إلا في 28 مارس 1949، واختير جيمس جروفر ماكدونالد ليكون أول سفير أمريكي لدى إسرائيل.

وأوضح «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل أصبحت منذ ذلك التاريخ أهم شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأن الدولتين ارتبطتا ارتباطًا وثيقًا بمصالح مشتركة، مما دفع الولايات المتحدة إلى فتح خزائنها لمساندة إسرائيل ماليًا.

المساعدات الأمريكية لإسرائيل:

وأشار إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل بلغت 300 مليار دولار خلال أول خمسين سنة من عمرها، وأن إسرائيل تتلقى كل عام مساعدات عسكرية قيمتها 3.8 مليار دولار، تمثل نحو 16% من ميزانية إسرائيل العسكرية في أغلب الأحيان.

وأضاف: «لكن في حالات الطوارئ، تفتح مخازن السلاح الأمريكي لإسرائيل لتأخذ منها دون حساب، حدث ذلك أثناء حرب أكتوبر 1973، وحدث أيضًا خلال الحرب في غزة 2023».

العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل:

وتابع: «حسب مايكل حنا، مدير المجموعة الأمريكية لإدارة الأزمات الدولية، فإن العلاقة الخاصة بين البلدين، لعبت دورًا كبيرًا في تطوير القوة العسكرية الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تعمدت أن تكون إسرائيل أقوى من الدول العربية المحيطة بها مجتمعة».