إنقاذ 5 عمال من غرق مركب صيد في قرية نكلا بالجيزة

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ انقلاب مركب صيد أهالي بنهر النيل بمنطقة قرية عزبة ربيع من نكلا بدائرة المركز وغرق 8 من مستقليها.

بالانتقال والفحص تبين أنّه أثناء استقلال 13 من عمال شركة مقاولات لمركب صيد أهالي دون ترخيص، والسائق الخاص بالمركب، لنقلهم من ضفة الريّاح البحيري إلى ضفة الرياح الناصري من خلال نهر النيل بمسافة نحو 600 متر، متجهين إلى مقر عملهم بقرية عزبة ربيع من نكلا «مشروع مستقبل مصر الخاص بنقل مياه نهر النيل عن طريق مواسير إلى المشاريع الموجودة بطريق الضبعة» عن طريق تحريكها باستخدام حبل بين الضفتين مخصص لها.

وأثناء ذلك اختل توازن المركب ونتج عنه سقوط العمال بمياه نهر النيل وغرق 8 منهم، وجرى استخراج الـ5 الباقين بمعرفة الأهالي بصحة جيدة، وجار انتشال الباقي منهم عن طريق فرق الإنقاذ النهري في القطاع، وجار تحديد مالك المركب وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت وحدة البحث باستكمال الفحص والتنسيق والأمن الوطني ومتابعة الحالة.