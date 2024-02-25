بدء العمل في المرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمي «ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي» بمدينة دسوق، طبقًا لرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تحسين المظهر الجمالي للمسجد

وأوضح المحافظ أنّ أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تُساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتُساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين، مشيرًا إلى أنّ المسجد من أشهر مساجد مصر، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين في مصر.

تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الدسوقي

وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، قد قدم في وقت سابق مقترح مشروع لتطوير المنطقة المحيطة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، أو المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، ضمن المشروعات التي يُشارك الجهاز في تطويرها بمختلف المحافظات.