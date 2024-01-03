5 سياحة في كفر الشيخ.. من سيدي إبراهيم الدسوقي لجزيرة «الشخلوبة»

لم تكن كفر الشيخ على خريطة المحافظات السياحية المعتادة، ويرى أهلها أنها تستحق؛ لامتلاكها العديد من المعالم التي تحمل الحكايات والتاريخ، وتميزها بعادات وتقاليد، بداية من المأكل وحتى الممارسات الحياتية، كلها مسجلة «صوت وصورة» بكاميرا «أبوالخير»، الذى أراد إيصال جمال محافظته لباقى المحافظات ليزوروها ويتمتعوا بمعالمها.

جزيرة الشخلوبة

أحمد محمد أبوالخير، ابن قرية أبوغنيمة، التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، حرص على دعم سياحة محافظته من خلال نقل تراث كل مركز ومدينة وقرية يزورها، وإظهار معالمها، وعادات وتقاليد أهلها، والمأكولات التي تُميز كل مكان يزوره، وصار يتابعه الآلاف من داخل محافظته وخارجها.

يحكى «أبوالخير» عن تجربته مع توثيق معالم محافظته، قائلاً: «بدايتى مع الفيديوهات كانت من 4 شهور لما نزلت أول فيديو بخصوص مجال الأسنان، وبعد فترة اتجهت لتصوير فيديوهات فى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، علشان أظهر للناس الحلو اللى فى بلدنا، لأن ده حقها علينا».

الأماكن السياحية في كفر الشيخ

زار الشاب العشرينى معظم مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ: «رصدت معالم أثرية وأماكن سياحية زى متحف كفر الشيخ، ومسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، وسرايا العمدة العطافى، وبحيرة البرلس، وجزيرة الشخلوبة اللى بتتسمى فينيسيا الشرق، وبالمناسبة هى مكان سياحى محتاج ترويج لأن مش كل الناس تعرفه، كمان رصدت المأكولات الشهيرة اللى بتميز المحافظة زى الرز المعمر، والفطير، والفسيخ، وبفرح جداً لما بلاقى حد يقول لى انت خليتنا نحب كفر الشيخ».