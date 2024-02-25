افتتاح منفذين جديدين لمعرض «أهلا رمضان» في بيلا والبرلس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح المنفذ الثاني لمعرض «أهلاً رمضان» بمدينة بيلا بحديقة السلام، وذلك لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية.

افتتاح منفذ جديد بمدينة برج البرلس

كما أعلن المحافظ، افتتاح منفذاً جديداً لمعرض «أهلاً رمضان» بمدينة برج البرلس بجوار مجلس مدينة برج البرلس، وذلك لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية، مؤكداً أنّ المعروضات في معرض «أهلاً رمضان» أسعارها تنافسية، وذلك لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، تحت إشراف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ افتتاح معارض «أهلاً رمضان» جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل، ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث تحتوي المعارض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ومنها «أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر».