«أوقاف كفر الشيخ» تنظم احتفالا بليلة النصف من شعبان اليوم

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ احتفالا بليلة النصف من شعبان بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب مباشرة.

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

ومن المقرر أنّ يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة ورجال الأزهر الشريف والأوقاف.

يتخلل الحفل تلاوة قرآنية، وكلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والذي يتحدث خلالها عن تحويل القبلة، وأهم الدروس المستفادة منها، وينتهي الاحتفال بالابتهالات الدينية.

الاستعدادات للاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم إنهاء الاستعدادات للاحتفال بليلة النصف من شعبان اليوم، لافتاً أنّ احتفال المديرية الرسمي بالذكرى سيكون في مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بعد أنّ تم تنظيم احتفالات مماثلة بالعديد من المساجد الكبرى بمراكز ومدن وقرى المحافظة، أمس السبت، مهنئاً أهالي كفر الشيخ بهذه الذكرى الطيبة العطرة.