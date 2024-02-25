حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة في شوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وميادين المدينة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وميادين بيلا

ترأس الحملة محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة إدارة الإعلانات والإشغالات بمجلس مدينة بيلا، والتي أسفرت عن إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع المدينة المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي للتعديات على الطريق العام

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ، أنّ الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.