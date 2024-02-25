محافظ المنوفية يعتمد المخطط العام للمنطقة الصناعية بقويسنا  

اعتمد اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المخطط العام للمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وضمن البروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة.

اعتماد المخطط العام

وأكد محافظ المنوفية، أهمية اعتماد المخطط العام للمنطقة الصناعية للحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتحديد الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لدفع عجلة التنمية والاستثمار داخل المناطق الصناعية بمحافظة المنوفية.

توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية

وأشار محافظ المنوفية إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظة كون قطاع الاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.