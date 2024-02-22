محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق وتبطين الترع في المراكز

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عمليات رصف الطرق وتبطين الترع بمراكز المحافظة، للاطمئنان على سير العمل والانتهاء منها وفق المواعيد المحددة سلفًا.

وشدد محافظ المنوفية في بيان، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة كافة، وتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

رصف طريق ميت شهالة وتبطين ترعة دبركي

وأبلغ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء طارق أبو حطب، المحافظ، بأنه تابع أعمال قطع الفرمة لطريق ترعة السمسمية بميت شهالة، استعدادًا لأعمال الرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق المدينة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع أعمال تبطين ترعة دبركي بزاوية الناعورة، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة، فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال فرد طبقة السن بطريق منوف - 25 العراقية، من بداية كوبري سلامة حتى مدرسة شهداء 6 أكتوبر، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً على مصالح المواطنين .

استمرار تطوير ورفع كفاءة الطرق

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكل مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة.