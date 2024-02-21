محافظ المنوفية يتابع افتتاح معارض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، افتتاح عدد من منافذ أهلا رمضان بكافة أرجاء المحافظة أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وإتاحتها بكميات وفيرة للمواطنين قبل شهر رمضان الكريم.

ضبط الأسعار وتوفير السلع

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين لتوفير كميات من السلع الاستراتيجية، وإعداد تقارير يومية عن موقف الشوادر والمنافذ وحجم الإقبال والتواجد على مدار الساعة، لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، حيث جرى افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمراكز أشمون، والشهداء، وتلا وقويسنا ومنوف وجاري التوسع في معارض أهلاً رمضان بكافة المدن والقرى تباعاً لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

الرقابة والتفتيش على المعارض

وشدد المحافظ على ضرورة مرور لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ومراقبة جودة السلع لتحقيق الانضباط العام بالأسواق.

تخفيضات أهلا رمضان

قال أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تخفيضات على كافة السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان تتراوح بين 20 إلى 30 % في جميع المنافذ، بالإضافة إلى أن هناك متابعة مستمرة على المشاركين المبادرة للتأكد من مدى توافر كافة السلع وبأسعار مخفضة.