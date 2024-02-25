محافظ قنا: ملف المستثمرين على رأس أوليات الحكومة

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـ«كلاحين قفط »عدد من المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وحمدي حسين مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية وممثلي شركة الكهرباء.

حل مشكلات المستثمرين

واستمع محافظ قنا، لعدد من الشكاوى، ووجه مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

محافظ قنا

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة، لإحداث تنمية اقتصادية شاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.