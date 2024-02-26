بدائل للبيض تستخدم بالأكلات والحلويات.. «استعمليها في وصفاتك»

البيض من أهم الأطعمة التي تستخدم في الطهي، وأحد أهم المكونات الغذائية المستخدمة، ويستخدم في الكثير من الأطعمة، لكن هناك الكثير من الناس لا يحبون احتواء طعامهم عليه، ويفضلون الابتعاد عن رائحته، فضلًا عمن يعانون من حساسية البيض، فهو من أكثر المأكولات المسببة للحساسية الغذائية، ومن هنا أصبح من الضروري إيجاد بدائل له.

ما بدائل البيض في الحلويات والمخبوزات؟

بحسب حديث نجلاء الشرشابي، على قناة «سي بي سي سفرة»، فإنّ بدائل البيض، تتمثل في التالي:

- مهروسات الفواكه المفيدة:

من الأفوكادو أو قرع العسل تضيف رطوبة للحلويات وللمخبوزات.

- بذور الشيا:

تستخدم كبديل للبيض في الوصفات، وتعزز القيمة الغذائية للأطعمة، في هيئتها المطحونة، ويجعل المخبوزات كثيفة بعض الشيء.

- الزبادي أو اللب الرايب:

بديل ممتاز في العديد من الوصفات، خاصةً الوصفات التي تتطلب بياض البيض.

بدائل البيض في الأطعمة

ومن أمثلة الأطعمة التي تستخدم كبديل للبيض، بحسب موقع «maytag»، المختص في شئون المطبخ، فإنه كالتالي:

- صوص الخضراوات المطبوخ، ويتم إعداده بالطريقة التالية:

- طهي الخضراوات مع قليل من الماء.

- اضربي المكونات في الخلاط.

- ضيفي قليل من السكر.

- يراعى تقليل مقدار السكر في الوصفة حسب الطعام المطبوخ.

- بذور الكتان:

مناسب في منتجات مثل الخبز من خلال تقديم وصفات مبتكرة، وتساعد الفقاعات على جعل المنتج النهائي من الأطعمة خفيفًا وهشًا.

- الجيلاتين:

بروتين حيواني ويخلق قوامًا أكثر صلابة قليلاً للأطعمة، ويكون بديلًا للبيض.