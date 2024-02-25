تراجع أسعار البترول العالمية.. قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي السبب

تراجعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي إلى 76.49 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية تزيد على 3%، واستوعب المستثمرون تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر التي تشير إلى تأخيرات محتملة في تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين على الأقل.

تراجع أسعار خام برنت العالمي

وتراجع خام برنت العالمي بنسبة 2.38% ليسجل البرميل 81.68 دولار.

وقال موقع «ترادينج إكونوميكس» إن هذه القرارات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع الطلب على البترول، وفي وقت سابق من الأسبوع، انخفضت أسعار البترول بنسبة 2% تقريبًا بسبب المخاوف بشأن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل والشكوك المتعلقة بجانب الطلب.

وأدت أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الضوء على تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، انتعشت السوق في وقت لاحق من الأسبوع بسبب تجدد المخاوف بشأن العرض وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضًا أن مخزونات الخام الأمريكية زادت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي.