أسعار البترول العالمية ترتفع 6% في أسبوع وتصل لأعلى مستوياتها في شهرين

وصلت أسعار البترول العالمية لأعلى مستوياتها في شهرين خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك عقب اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الخام.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي في البورصات العالمية إلى 78 دولاراً للبرميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للمنتجات المكررة مكاسب أيضًا، بما في ذلك الديزل والبنزين، إلى أعلى مستوياتها في شهرين عالميا وفق «بلومبيرج».

أسعار البترول عالميا

وحققت أسعار البترول العالمية مكاسب بنسبة تقدر بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أكبر مكاسب لها منذ بداية الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت مكاسب أسعار النفط الخام مدعومة من التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، بجانب التخوفات من هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير في روسيا إلى تعريض تدفقات الخام للخطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

مكاسب البترول خلال يناير

ارتفعت أسعار البترول عالميا بأكثر من 8% في يناير بعد حصولها على دعم إضافي من السحب الكبير غير المتوقع من المخزونات الأميركية، والجهود التي يبذلها صناع السياسات في الصين لدعم الاقتصاد.

وسجل سعر خام غرب تكساس الأمريكي للعقود الآجلة تسليم مارس ارتفاع بقيمة 65 سنتاً ليصل عند التسوية إلى 78.01 دولار للبرميل في نيويورك، وصعد سعر مزيج برنت تسوية مارس 1.12 دولار ليصل عند التسوية إلى 83.55 دولار للبرميل.