تذبذبات كبيرة في أسعار البترول عالميا.. وتخوفات من زيادة التوترات بالشرق الأوسط

حققت أسعار البترول العالمية تذبذبات سعرية في بداية تعاملات الأسبوع اليوم، نتيجة تزايد التخوفات بشأن اضطرابات المعروض في الشرق الأوسط مع تصعيد الأزمات والأحداث في الشرق الأوسط.

توقعات انخفاض صادرات النفط الروسي

وتسبب اتساع الصراع في الشرق الأوسط ليشمل العديد من الأطراف بالتزامن مع توقعات انخفاض صادرات النفط الروسي، في ظل استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في تذبذب أسعار النفط بشكل واضح.

انخفاض خام برنت وارتفاع غرب تكساس الأمريكي

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.02% إلى 82.9 دولار للبرميل، بعد تسجيل أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 84.80 دولار، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.22% إلى 78.18 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تعيد الأسواق تقييم مخاطر اضطرابات الإمدادات، وهو ما يجعل هناك تذبذب كبير في أسعار البترول خلال الوقت الحالي.

ارتفاعات البترول الأسبوع الماضي

وارتفع الخامان للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة ووصلا إلى أعلى مستوياتهما في نحو شهرين بدعم من مخاوف اضطرابات الإمدادات في روسيا والشرق الأوسط، في حين عزّزت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي القوية والتدابير التحفيزية الصينية توقعات الطلب.