اصنعي الكاتشب في المنزل زي الجاهز.. وصفة بأقل من 20 جنيها

الكاتشب من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ، إلا أن البعض يود تحضيرها بالمنزل بمكونات طبيعية، لتصبح مثل الجاهزة تمامًا، وبأقل من 20 جنيهًا، ويمكن تحضيره بالاعتماد على بعض المقادير المنزلية، حسبما ذكر موقع «سفرة».

وصفة الكاتشب بأقل من 20 جنيهًا في البيت

تعتمد وصفة الكاتشب في البيت، على بعض المقادير الموجودة في كل بيت ويمكن تناولها فيما يلي:

المقادير

- كيلو طماطم.

- بصلة.

- 2 فص ثوم.

- 2 ملعقة كبيرة سكر.

- 2 ملعقة كبيرة خل.

- 1 ملعقة كبيرة نشا.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير كاتشب

- تسلق الطماطم مع البصل والثوم في إناء على النار.

- يضرب الخليط في الخلاط.

- يضاف السكر والنشا والملح والخل وعصير الليمون ويقلب كل الخليط على النار.

- يضاف النشا المذاب في القليل من الماء.

- يترك الخليط على النار حتى الغليان.

-يترك ليبرد تمامًا.

- يحفظ في الثلاجة حتى الاستخدام.

مقادير طريقة عمل الكاتشب للشيف حسن

- كيلو طماطم حمراء جامدة.

- لتر ماء مغلي.

- لتر ماء مثلج.

الخلطة

- 50 جم سكر.

- 50 مل خل أبيض.

- 25 مل عصير ليمون.

- 10 جم بصل بودر.

- 110 جم ملح.

- 5 جم قرفة.

- 10 جم ثوم بودر.

- 5 جم شطه بودر.

- 5 جم كمون بودر.

- 5 جم قرنفل بودر.

- 1 جم لون احمر غذائي.

طريقة عمل الكاتشب للشيف حسن

- نحضر الطماطم و ونقوم بإزالة الرأس و تقطعيها دون فصلها أربع قطع.

- نضع الطماطم في ماء مغلي لمدة دقيقة ونصف، ثم نرفعها وندخلها في ماء مثلج ونقشرها.

- في أناء على النار نضع الطماطم ونقوم بهرس الطماطم ونتركها حتى تغلي.

- يضاف البهارات لذلك الخليط السابق ويتم تركها تغلى ساعة على النار، ثم نتركها لتبرد.

- في الخلاط نضرب الصلصة حتى يثقل قوامها ونصفيها.

- يتم وضعها مرة أخرى على النار حتى تصدر فقاقيع.

- ثم نحضر برطمان ونضع الكاتشب.

- عندما يبرد ونقوم بحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.