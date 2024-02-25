سيارات متنقلة لتسهيل استخراج تراخيص المحال التجارية بالقاهرة

بدأت، اليوم الأحد، فرق عمل ميدانية مدعومة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، بالمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء محافظة القاهرة؛ لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد، بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل؛ توفيرًا للجهد والمال.

سيارات متنقلة لاستخراج التراخيص

وأشاد المواطنون بالتيسيرات التي قدمتها محافظة القاهرة، والتي تتضمن انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي، إلى صاحب المحل في مكانه، وتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان، كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

تراخيص المحال

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال، ورؤساء الأحياء، بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون، الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات، التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص؛ طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أقرب وقت.

تسليم المستندات

وأضاف محافظ القاهرة، أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة، سيكون عن طريق فرق العمل، التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، المنتشرة بكافة أحياء العاصمة.

وأكّد محافظ القاهرة، أنّ المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها، والدخول في المنظومة القانونية، التي أقرتها الدولة، خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء، تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية، دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.