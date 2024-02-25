أسهل طريقة لتثبيت القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم

تترقب جماهير الزمالك، الظهور الأول للأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حين يواجه نظيره أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية، المقرر لها، اليوم الأحد.

وتبحث الجماهير عن قناة مجانية مفتوحة؛ لمتابعة مباراة الزمالك وأبو سليم، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب عنابة بالجزائر.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية الإفريقية مجانا

قناة الجزائرية الأرضية، حصلت على حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية، إذ أعلنت إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم، التي تقام على أرض الجزائر بشكل طبيعي.

طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم مجانا

ويمكن ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، التي تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

ويمكن تثبيت القناة الجزائرية الأرضية عبر الخطوات التالية:

- الضغط على زر القائمة على جهازك.

- الضغط من على كلمة اختيارات.

- اختيار كلمة تثبيت أو Installation.

- اختيار كلمة تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- إدخال تردد القناة «11680».

- اختيار الاستقطاب «أفقي H».

- اختيار معدل الترميز «27500» ثمّ الضغط على زر موافقة.

- الضغط على كلمة حفظ.

- إدخال كود القناة الجزائرية الأرضية وهو «1100001100000000».

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك، قبل مواجهة أبو سليم الليبي اليوم، على النحو التالي:

- الزمالك: (10 نقاط)

- أبو سليم الليبي: (9 نقاط)

- ساجرادا إسبيرنسا الأنجولي: (4 نقاط)

- سوار الغيني: (دون نقاط).