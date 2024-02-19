نائب رئيس نادي الزمالك: علاقاتنا تاريخية بالأهلي.. والزيارة رسالة للجماهير

قال المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في تعليقه على الزيارة التاريخية التي قام بها مجلس إدارة نادي الأهلي لنادي الزمالك، إن العلاقات بين الناديين تاريخية.

وواصل «نصر»، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، قائلا: «أنا مثلا لا زال بيني وبين لاعبي الأهلي لما كنا بنلعب علاقات أخوة وصداقة، وكذلك مجالس الإدارات المتعاقبة، وهذا هو الأساس».

إحياء الروح الرياضية

وأكمل: «الذي حدث اليوم هو بمثابة إحياء لروح وعلاقات كانت موجودة، ولكن للأسف عُطلت لفترة وأخذت مسارا بعيدا عن الروح الرياضية، كل نادي مننا قوى وجماهيره قوية وكبيرة، وتحب نيل الفوز بالطرق الشريفة على أساس التنافس السليم، والأخلاق الرياضية هي الهدف الأسمى».

وأضاف: «زيارة اليوم هي رسالة للجماهير والإعلاميين، مفادها نبذ التعصب وإرساء الروح الرياضية بين الجماهير، لأننا كلنا نعلم أن الرياضة هي القوة الناعمة، وهي أهم رسالة تصدرها الشعوب للعالم» .

وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين الفريقين في الثامن من مارس المقبل بالسعودية يجب أن يكون به أداء فني عال جدا، وتحكيم عادل، ومن حق الجماهير تشجيع فريقها بلا تعصب أو تعد على جماهير النادي الآخر.

قضية محمود كهربا

وعن كواليس لقاء اليوم، قال: «الموضوع كانت ترحيبيا، ولم نتحدث عن قضايا عالقة مثل محمود كهربا وعاشور، وهذه القضايا محسومة قضائيا، وبها أحكام نهائية صادرة».

وعن غرامة كهربا قال: «لم نتحدث في ذك لان الأهلي ليس طرفا في القضية، والقضية تخص اللاعب وحده، والأهلي قد يكون عاملا مساعدا في الأمر عبر إقناع اللاعب بإنهاء هذه القضية، وأنا أعتقد أن القضية قاربت على الانتهاء، وهذا أمر قادم لامحالة».

وتوقع أن يشهد الشهر المقبل كحد أقصى نهاية قضية اللاعب محمود كهرباء، قائلا: «هناخد فلوسنا، ولو امتنع هناك طرقا قانونية أخرى لتحصيلها عبر حجوزات وغيرها، وحتى لو اعتزل اللاعب فلن تسقط المديونيات عليه، ومن حق نادي الزمالك أخذ حقوقه».

وحول مقعد العامري فاروق وعلاقة نادي الزمالك به، ذكر: «كان وزيرا للرياضة لكل المصريين، وخدم في مجال الرياضة سواء كوزير أو نادي أهلي».