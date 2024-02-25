«الإفتاء» توضح حكم صيام النصف الثاني من شعبان (فيديو)

بعد انتصاف شهر شعبان المبارك يرغب الكثير من المسلمين في نيل ثواب الصيام فيما تبقى فيه من أيام استعدادًا لشهر رمضان، ويستعرض التقرير التالي حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان خاصة من لم يتعود على الصيام في النصف الأول منه وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فيديو على قناتها بموقع يوتيوب.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها حكم صيام النصف الثاني من شعبان، مبينة أن صيام النصف الثاني من شعبان جائز ولا حرج فيه طالما هناك سبب، خاصة إذا كانت عادة للمسلم كصيام يوم الإثنين والخميس وقضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.

وأضافت دار الإفتاء خلال حديثها عن حكم صيام النصف الثاني من شعبان، أنَّ المنهي عنه هو التنفل المطلق بالصيام، لكن من كان له عادة أو سبب فليس هناك مانع شرعا من صيام أيام النصف الثاني من شعبان.

فضل صيام شهر شعبان

وأوضحت دار الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال حكم صيام النصف الثاني من شعبان، أنَّ صيام شهر شعبان له فضل كبير على المسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام شهر شعبان، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله»، رواه البخاري.