المراجع التاريخي لـ«يحيى وكنوز»: تطرقنا للجوانب الخفية في حضارة مصر الفرعونية

وجه الدكتور خالد غريب، المراجع التاريخي لمسلسل «يحيى وكنوز»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيها هذا المشروع الموجه للأطفال، موضحًا أنه كان يتم العمل في تحدٍ لجعل الطفل يتقبل حضارة مصر ويتقبل الكلمات الهيروغليفية التي جاءت في سياق العمل.

«يحيى وكنوز» يتطرق للأحداث وليس بتسلسل تاريخي

وشدد «غريب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذا المسلسل خلال الـ3 نسخ يتم التطرق للأحداث وليس بتسلسل للتاريخ، موضحًا أن كان اهتم بالأحداث وتطرق لأن الملك خوفو عالج مشكلة البطالة لأول مرة في التاريخ، موضحًا أنه من ضمن السمات الجيدة الذي سيتم عرضها في هذا الجزء كلمة «سنفرو» والد الملك «خوفو» والعباقرية الهندسية له.

تعريف الأطفال بحضارة مصر بشكل مقبول

وأوضح أنه يتم تناول الجوانب الخفية في الحضارة المصرية، وصعوبة هذا العمل هو القدرة على تحويل الأشخاص ليتحدثوا بالمصري، منوهًا بأن يتم التعريف بحضارة مصر بشكل مقبول والتعريف بالملوك والحضارة المصرية.

ونوه بأنه خلال الـ3 سنوات كانت الشركة المتحدة قادرة على تقديم هذا العمل للأطفال والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.