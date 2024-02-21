سر اختيار المتحدة تقنية «الأنيميشن» في أعمال الأطفال.. أبرزها يحيى وكنوز

في إطار الإعمال الدرامية التي تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديمها في الموسم الرمضاني 2024، لم تغفل الشركة عن المسلسلات الكارتونية المقدمة إلى الطفل، والتي تسعى لتوسيع مداركه، وخلق أفاق جديدة من الثقافة والتوعية للأطفال.

«يحيي وكنوز» الموسم الثالث، وكذلك «سر المسجد» أحدث المسلسلات المقدمة إلى الأطفال في رمضان، والتي تناقش العديد من القضايا الموجهة لهذه الفئة بتقنية الأنيمشن أو الرسوم المتحركة.

وحول هذه التقنية ومدى فوائدها وتحديدا في المحتى المقدم للأطفال، يقول الدكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي لـ «الوطن»، إنها عبارة عن تقنيات تعتمد على الخدع البصرية، وتخلق جو من الإثارة وارتباط الصورة والمعلومة المقدمة للطفل، بشكل سريع وجذاب، ما تجعله يتقبل المعلومات على الفور، وفقًا لحديث .

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن تقنية الأنيمشن.

ما هي تقنية الأنيمشن التي تقدمها المتحدة للأطفال؟

والأنيمشن، أو تقنية الرسوم المتحركة، وفقًا لـ منصة «master class» الأمريكية، هو إدراك العين البشرية الصورة المرئية لفترة أطول من المدة الفعلية للمحفز البصري، واستغل رسامو الرسوم المتحركة هذه الميزة في الإدراك البصري لإنشاء صور متحركة من سلسلة سريعة من الرسومات الثابتة.

و«الأنيميشن» يعني استمرا الصور في الحركة، ويمكن صنع وعرض الصور المتحركة بطرق متعددة.

وعادًة ما تكون الطريقة الشائعة للرسوم المتحركة، أو الأنيميشن، هي عرض الحركة كفيلم أو كفيديو.

ما هو الأنيميشن؟

و«الأنيميشن» هو وهم بصري، تدرك العين البشرية من خلاله استمرار وجود الصورة بعد اختفائها عن الأنظار.

ويُعرف هذا التأثير البصري أيضًا باسم ثبات الشبكية، ويستخدم عادًة في صناعة الأفلام السينمائية، إذ يقوم رسامو الرسوم المتحركة بدمج المبدأ الأساسي المتمثل في ثبات الرؤية مع ظاهرة فاي، التي تفترض أن عرض الصور الثابتة في تتابع سريع يمكن أن يخلق وهم الحركة، كما هو الحال في كتاب الصور المتحركة.

كيف يعمل الأنيمشن؟

يعمل من خلال استغلال مراوغات شبكية العين البشرية والقشرة البصرية والذاكرة الحسية، إذ تشير الدراسات إلى أن المحفزات البصرية تبقى في إدراك الإنسان لفترة وجيزة جدًا بعد انتهاء تلك المحفزات.

واستفاد المخترعون من الأنيميشن، لإنشاء ألعاب بصرية ورسوم متحركة وأفلام، مثل منظار الفيناكيستوسكوب، الذي كان من بين أولى الاختراعات التي استغلت هذه الخاصية لخلق إحساس زائف بالأجسام المتحركة.

كيف يعمل استمرار الرؤية في الرسوم المتحركة

استخدام الأنيميشن في أفلام الرسوم المتحركة لخداع العين البشرية لرؤية الصور المتحرك، وتلتقط معظم الأفلام السينمائية أربعة وعشرين إطارًا من الفيلم (أو ما يعادله رقميًا) في الثانية، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن العين البشرية تواجه صعوبة في التمييز بين أكثر من اثنتي عشرة صورة في الثانية الواحدة.

لإنشاء حركة أسرع وأكثر مرونة، يستخدم رسامو الرسوم المتحركة صورة ثابتة واحدة لكل إطار من الفيلم، ويؤدي هذا بشكل فعال إلى وضع أربع وعشرين صورة منفصلة أمام العين البشرية خلال ثانية واحدة، ويتطابق هذا مع عدد الصور في صناعة أفلام الحركة الحية، وفي النهاية يبدو قابلا للتصديق تمامًا للعين البشرية.