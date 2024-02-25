«عشان تزودي ثقافة أطفالك».. أبرز الأماكن التاريخية المستوحاة من مسلسل يحيى وكنوز 3

ينتظر المتابعون، خاصة الأطفال، المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3 بفارغ الصبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في العامين الماضيين خلال عرضه في الموسم الرمضاني، إذ يتضمَّن العديد من الحكايات التاريخية المتنوعة في العصر الفرعوني، ففي الجزء الأول اكتشف أصحاب المسلسل كلمة سرية تمكنهم من السفر عبر الزمن وخلال أحداث المسلسل يلتقيان بالكثير من الشخصيات التاريخية، أما في الجزء الثاني أحداثه مستوحاة من موكب المومياوات.

نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير بعض الأماكن التاريخية التي يجب على الآباء اصطحاب أبنائهم لكي تتجول فيها لزيادة وعيهم وثقافتهم من وحى المسلسل والتي جاءت منها المتحف المصري الكبير الذي يُعد من أكبر متحف في العالم التي تكون خاصة بالآثار والحضارة الفرعونية، لذلك يجب على الآباء اصطحاب الأطفال له من أجل مشاهدة القطع الأثرية المختلفة ومساعدتهم على زيادة ثقافتهم ووعيهم.

المتحف القومي للحضارة المصرية من ضمن الأماكن الأثرية التي تضمنها المسلسل، حيث من الضروري اصطحاب الأطفال لزيارته لكي يتم مشاهدة قطع الآثار الفرعونية والإسلامية والعديد من القطع الأثرية التي تتحدث عن حضارة عصر من العصور القديمة واستطاعت أن تترك بصمة كبيرة في تاريخ مصر.

الأهرامات

أماكن أثرية كثيرة ظهرت في المسلسل ويمكن حث الأطفال على زيارتها، ومنها الأهرامات فهى تعد من أكثر الأماكن الأثرية التي يفضل زيارتها الكبار والصغار من مختلف دول العالم، نظرا لجمالها، لذلك يفضل اصطحاب الأطفال لزيارة للأهرامات بمحافظة الجيزة حتى يتمكنوا من التعرف على تاريخ أجدادهم ويتمتعوا بعظمتها فهذه تعد من الطرق التي عمل على زيادة وعيهم وثقافتهم حول تاريخنا الفرعوني، كما أنه يمكن زيارة المتحف المصري الذي يقع بميدان التحرير، ويحتوي على العديد من القطع الأثرية.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز

العديد من الفنانين شارك في الجزأين الأول والثاني من مسلسل يحيى وكنوز من بينهم عصام السقا ومحمد ثروت وعلاء مرسي وبثينة هاني وياسر الطوبجي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، الذين استطاعوا جذب الجمهور خلال الموسمين بأصواتهم المميزة في سرد الأحداث والحكايات.