خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل للنقد الأجنبي المطلوب للإفراج عن السلع الاستراتيجية والأدوية، فقد تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، كما تناول اللقاء أبرز السلع المقرر الإفراج عنها من الجمارك خلال الأيام المقبلة، وكذا التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لها.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز السلع المقرر الإفراج عنها من الجمارك خلال الأيام المقبلة.

أبرز المنتجات التي سيتم الإفراج عنها

- القمح

- الزيت

- الألبان البودرة

- السلع الغذائية

- الأدوية

- الأعلاف

- الذرة

- الفول الصويا

يجدر الإشارة إلى أن الأسواق قد استجابت مؤخرا للأخبار الإيجابية الأخيرة، حيث حدث بالفعل انخفاضا في أسعار الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

أما وبالنسبة لتوريد أردب القمح من الفلاحين، فقد أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش الأسعار المتوقعة للتوريد لهذا العام، ومن المتوقع زيادة الأسعار من أجل دعم الفلاح، في ظل ارتفاع نسب التضخم، حيث سيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.