دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان.. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك

أيام قليلة متبقية على انقضاء شهر رمضان المبارك وهو الشهر الذي ينتظره المسلمون بشغف كل عام، لأنه شهر تغفر فيه الذنوب، وذكر في القرآن الكريم، وله فضل عظيم، ويستحب الدعاء في كل وقت من أوقاته، لذلك يسأل كثير من الناس عن دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان وما هي أفضل الصيغ التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء خلال هذا اليوم الفضيل.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان

أكّد العلماء أنه لا يوجد صيغة دعاء محددة ليوم معين في رمضان، والدعاء يستحب في كل وقت وحين، ولكن شهر رمضان من الأشهر التي لها خصوصية كبيرة، لذلك يستحب الإكثار فيه من الدعاء والابتهال وعدم الإغفال عن الأدعية التي يرجوا بها الناس الرحمة والمعفرة والعتق من الله، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان ما يلي:

- «اللهم مَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا».

-اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرًّجته ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك رضًا لا يعقبه سخط، وفرحًا لا يعقبه حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما هو خير لي، واقضِ لي حاجتي بقدرتك يا أرحم الراحمين.

أدعية مختلفة في اليوم الرابع والعشرين من رمضان

ويمكن للمسلم في هذا اليوم المبارك وخلال دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان، أن يدعوا بما يشاء ويرجوا من الله عز وجل، كما أنه يستطيع أن يدعوا لنفسه ولأهله ومحبيه، حتى يرزقه الله ويرزقهم الستر والعافية، ومن هذه الأدعية:

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي. إلَّا أذهَب اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا.

- اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.