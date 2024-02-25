بأقل تكلفة.. نصيحة هاني الناظر قبل وفاته بأيام للتخلص من قشرة الشعر نهائيا

يعد انتشار القشرة في الشعر، من الأزمات التي تؤرق آلاف البشر، ما يجعلهم يبحثون عن وصفات سهلة للتخلص من تلك الأزمة التي تؤرقهم، سواء على مستوى الكبار أو الأطفال، وهو ما قدمه الدكتور الراحل هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، لمتابعيه، من أجل مساعدتهم في حل أزمة قشرة الشعر.

الناظر، اشتهر بمنح الوصفات الطبية، والطبيعية لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، والتي ساعدت ملايين المواطنين خلال السنوات الماضية على التخلص من العديد من الأمراض الجلدية التي تؤرقهم.

نصيحة هاني الناظر للتخلص من قشرة الشعر

«حضرتك أو حضرتها عندك مرض أو مشكلة جلدية ومحتاج حل وعلاج ولكن الجو برد وهواء والدنيا ممكن تمطر وخائف تنزل تروح عيادة جلدية غير إنك قلقان من زحمة المرضى، خاصة إنه في دور برد منتشر هذه الأيام، وطبعا ده غير ارتفاع الأسعار والظروف المادية الصعبة، الحل شيء سهل جدا اكتب المشكلة في تعليق وبإذن الله إن كانت لا تحتاج فحص أنا على طول هاكتب لك العلاج وبعيد عن الأدوية الغالية طبعا»، منشور وضعه هاني الناظر عبر حسابه قبل وفاته بأيام، والذي اعتبره متابعوه «صدقة جارية»، في ظل وجود العديد من نصائحه الطبية في التعليقات، منها علاج قشرة الشعر.

كيف تتخلص من قشرة الشعر بأقل تكلفة؟

ونصح الدكتور هاني الناظر باستخدام الشامبو الطبي «فيسبوك» «نيزاباكس»، والذي يستخدم مرتين أسبوعين لعلاج قشرة الشعر لدى الكبار والأطفال.

ونصح الناظر باستخدام شامبو قشرة الشعر، من خلال تدليك فروة الرأس، موضحا: «القشرة متواجدة في فروة الرأس وليست في الشعر كما يعتقد البعض».

وأوضح الراحل هاني الناظر في وقتٍ سابق، الطريقة الصحيحة لاستخدام شامبو قشرة الشعر، والتي تأتي على النحو التالي:

- تدليك فروة الرأس بالشامبو جيدا.

-ترك شامبو القشرة على فروة الرأس لمدة 5 قائق.

- غسل الشعر