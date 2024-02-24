كتبها قبل وفاته.. وصفات هاني الناظر تُعالج الكوليسترول بأقل من 50 جنيها

اشتهر الطبيب الراحل هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بتقديم وصفات طبية طبيعية من المنزل، ووصف الدواء الصحيح لمتابعيه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وهذه الوصفات لا تتخطي تكلفتها في العادة 50 جنيهًا، فهي تعتمد على مواد وزيوت طبيعية.

وصفات موفرة لـ هاني الناظر قبل وفاته

وقدّم «الناظر»، حلولًا طبيعية وموفرة لمشاكل الشعر البشرة، قبل أن يرحل متأثرًا بمرضه، ومن هذه الوصفات، حل مشاكل الشعر والقشرة.

كان الطبيب الراحل قد كتب عبر صفحته الشخصية: «لعلاج جفاف الشعر وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة، وهنا انصح بالآتي: أولا يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع».

واستكمل «الناظر»، عن الوصفة التي تحل المشاكل السابقة: «لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين أسبوعيًا»، وزيت اللوز الحلو يُباع في العطارة من 10 إلى 15 جنيهًا.

ويضيف: «ثالثًا لعلاج ضعفه وزيادة كثافته، ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعيًا»، كما يُباع الروزماري بنفس سعر زيت اللوز الحلو تقريبًا.

وصفة بـ30 جنيهًا لوقف تساقط الشعر

ومن خلال لقاء تلفزيوني سابق قبل رحيله، قدّم الدكتور هاني الناظر وصفة أخرى لوقف تساقط الشعر لا تتخطى تكلفتها 30 جنيهًا تقريبًا، في 3 أشهر فقط، بالمكونات التالية:

- زيت الزيتون.

- زيت اللوز الحلو.

- زيت السمسم.

- زيت بذر الجزر.

ويجري خلط الزيوت السابقة بمقادير متساوية، ثم يتم فركها في فروة الشعر قبل النوم، ويمكن استخدام منديلًا على الوسادة حتى لا تتأثر بالزيوت.

وقدم روشتة للعناية بالشعر قائلًا:

يجب الإكثار من شرب المياه التي تقلل من فرص سقوط الشعر وجفافه وتقصفه.

دهان الشعر بزيت اللوز الحلو يعطيه نضارة وحيوية ويمنع تقصفه وهيشانه.

تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري يساعد علي إنباته وغزارته وإطالته.

البعد تماما عن استخدام جميع أنواع كريمات فرد الشعر تحت أي مسمي.

غسيل الشعر في الصيف يكون يوم بعد يوم وفي الشتاء مرتين أسبوعيا.

وصفة بـ10 جنيهات تؤخر الشيخوخة

وحرص الدكتور هاني الناظر قبل وفاته على تقديم الوصفات التي تعتني بالبشرة، وتؤخر الشيخوخة، من خلال منشور سابق على صفحته، قال فيه إنه مع صعوبة الحصول على كريمات العناية بالبشرة، يمكن استخدام زيت اللوز الحلو الذي يعالج الكثير من المشاكل: «عندي خبر حلو.. تقليلا للنفقات في ظل الظروف الحالية وتوفيرا للفلوس يمكن استخدام زيت اللوز الحلو مساء يوميا كدهان لبشرة الوجه يساعد على نضارة وحيوية البشرة، وتوحيد لونها وتأخير ظهور الخطوط وشيخوخة الجلد إلى حد ما، كما يمكن استخدامه في علاج الهالات الداكنة تحت العين».

ويُباع زيت اللوز الحلو في العطارة في الوقت الحالي، بـ10 جنيهات، وفي بعض الأماكن بـ15 جنيهًا.

علاج الحساسية الجلدية بـ50 جنيهًا

ونصح الكبار والأطفال، الذين يعانون من الحساسية الجلدية، مثل الأرتكاريا والإكزيما باستخدام صابونة الجلسرين عند الاستحمام، والتي تُباع من 45 إلى 50 جنيهًا، وارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن استخدام العطور.

كما نصح «الناظر» أصحاب الأمراض السابقة بالابتعاد عن الأطعمة التالية: المخللات والشطة والأسماك والبيض واللبن والفول السوداني، والشكولاتة والموز والفراولة والمانجو والكيوي.