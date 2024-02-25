إزالة 8 حالات تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام الوحدات المحلية والأحياء والمراكز في الدقهلية، بتنفيذ حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

إزالة 8 حالات تعديات بالدقهلية

وأشار مختار، في بيان اليوم الأحد، إلى أن حملات التعديات في محافظة الدقهلية أسفرت عن إزالة نحو 8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والمخالفة للبناء.

وأكد أن الحملات جاءت بهدف التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وجاءت ضمن أعمال حملات الموجة 22 والتي أطلقتها المحافظة منذ فترة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

حملات لإزالة التعديات بالدقهلية

وجاءت الحملات في المرحلة الثانية من حملات الموجة 22 والتي بدأت من اليوم 24 فبراير الجاري، وتستمر حتى 15 مارس المقبل بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه حتى الوقت الحالي منذ بداية الحملة 40 قرار إزالة.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة، وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.

وجرى تنفيذ 8 حالات الإزالة لتعديات بالبناء على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 1349 مترا مربعا، بمراكز ميت غمر والمنصورة ولاية الطرق والنيل.