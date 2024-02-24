تحرير 13 محضرا ضد «البدالين» في حملات تموينية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، عن تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا، ضد بدالي التموين، خلال الأسبوع المنقضي، بسبب عدة مخالفات بينها عدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

محاضر توقف عن العمل لبدالي التموين في بني سويف

وقال وكيل تموين بني سويف لـ«الوطن»: «تمكنت عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع، من تحرير 13 محضرا تموينيا ضد بدالي التموين بقرى ومدن المحافظة، بينها 5 محاضر لعدم حصولهم على شهادات صحية، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكثفة على بدالي التموين في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على بدالي التموين لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، وممارسة النشاط في أوقاته.

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة المحلات والأسواق ومحلات الأغذية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، كذلك بدالي التموين والمستودعات والمخابز البلدية والسياحية، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.