حملات مكثفة للهيئة القومية لسلامة الغذاء لضبط الأسواق

كثّفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها التفتيشية على الأسواق في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

ضبط 1.5 طن مواد فاسدة

· محافظة الغربية: ضبط 3 طن عسل جلوكوز منتهي الصلاحية، ونصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، 1100 زجاجة خل ودبس رمان، نصف طن شطة، 140 كجم زبيب.

· محافظة دمياط: إعدام 210 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية.

· محافظة الفيوم: إعدام 665 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 740 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر.

· محافظة الشرقية: إعدام 112 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

· محافظة الدقهلية: إعدام 1 طن و 133 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص.

· محافظة سوهاج: إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن شيدر- سلامي مدخن).

· محافظة القليوبية: ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد.

· مدينة العاشر من رمضان: ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن نباتي الدهن، توابل وخلطات).

جهود متواصلة لضمان سلامة الغذاء

شنّت حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة، وجرى تحرير محاضر للمخالفات، وإحالة بعضها إلى النيابة العامة، إلى جاني توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.