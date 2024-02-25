حملات مكثفة لرفع الإشغالات في 4 مراكز بالمنيا

شنت الوحدة المحلية بمدينة ملوي في المنيا حملات لإزالة التعديات والاشغالات بمجلس قروي الروضة، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة على جانبي الطريق تنوعت بين إشغال طريق وباعة متجولين ونظافة.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بحملة لرفع الإشغالات استهدفت شارع طه حسين وميدان المحطة والزهور، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة إشغال متنوعة.

وفي مركز ومدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بقرية صفط الخمار والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعديا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية، وأسفرت الحملات عن تحرير 35 محضر إشغال، منها 10 محاضر إشغال طريق و25 محضر بيئة، وتم التعامل الفوري برفع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحير 50 محضرا في حملات بسمالوط

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة لرفع الإشغالات المتواجدة التي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين، وأسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوعا بين إشغال ونظافة وبيئة، وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.