هيئة سلامة الغذاء تشن حملات على 653 منشأة وتستقبل 20 شكوى

ذكر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال تقريره الأسبوعي، أن الإدارة أعدت التقارير الفنية لـ1558 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 1109 عينات لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 126 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية زيارتي تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية، كما جرى تسجيل مضرب أرز بمحافظة الإسكندرية، و2 هنجر بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغت إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وجرى غلق 14 شكوى وجار فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 653 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات «الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق»، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، جرى تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة فرعيان، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1639 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، جرى شن 3 حملات مشتركة على 5 منشآت غذائية بالمراكز التجارية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء، وتسجيل 387 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 307 معاينات لمحال عامة، فيما استوفت 254 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات: القليوبية، القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، الشرقية، البحر الأحمر، البحيرة، الدقهلية، وكفر الشيخ، وتم تسجيل 5 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة إلى 839 مخزنًا، فيما جرى استيفاء منشأتين تخزينية ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة إلى 266 وحدة تخزينية بالقائمة المعتمدة.

مخازن التغذية المدرسية

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، جرى معاينة مخزنين قائمين، وجرى استيفاء مخزن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 24 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم شن 23 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية والإسكندرية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، تم إجراء 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، جنوب سيناء والسويس، وتسجيل مطعم وفندقين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحدات الطعام المتنقلة

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر والقليوبية، وتم تسجيل وحدتي طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 361 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، و3 تظلمات للمصانع.