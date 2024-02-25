«الصحة»: خروج 3 مصابين في حادث معدية نكلا من المستشفى.. ومصرع 3 غرقا

تابعت وزارة الصحة والسكان حادث غرق معدية تقل عمال في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث.

وأوضحت الوزارة أنّ سيارات الإسعاف نقلت 4 مصابين من ركاب المعدية إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون من أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى 3 مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وما زال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة، كما أسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين في حصر مبدئي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث، لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.