«الصحة» توقع بروتوكولا لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية

وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة، لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية، في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيزًا لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وفقًا لرؤية «مصر 2030» عن طريق تكوين قاعدة بيانات لخدمات مميكنة بالكامل؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض المصري، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم لتحديث النظام المميكن

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار «نظام القساطر المميكن» .

وأشار«عبدالغفار» أن وزير الصحة وجه بضرور تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات مرضى أمراض القلب بالمشروع القومي لقوائم الانتظار؛ لسهولة حوكمة البيانات مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية متابعة المرضي بعد العمليات الجراحية عامًا والقسطرة القلبية، خاضةً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى القلب بجميع محافظات الجمهورية.

أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحي

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الوزير أكد أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب والأمراض المزمنة، لافتًا إلى أهمية قاعدة بيانات المرضى المسجلة في المبادرات الصحية لجمع البيانات بانتظام وتحليلها، وتقديم معلومات حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.