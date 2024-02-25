 نتائج مباريات الجولة 21 للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، نتاىج مباريات الجولة الـ 21 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشرة، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات القسم الثالث

أقيمت 5 مباريات من دوري القسم الثالث المجموعة 11 بمنطقة الإسكندرية، حيث فاز مياه البحيرة على الترام بهدف أحرزة محمد مجدي، وأقيمت المباراة على ملعب مياه البحيرة، فيما تعادل فريق بدر ونظيره مركز شباب العامرية 2/2 على ملعب بدر، وفاز فريق مركز الدلنجات على نظيره مركز شباب المعمورة بهدف أحرزه محمد صبحي، وأقيمت المباراة على ملعب مركز شباب الدلنجات.

جدول ترتيب دوري القسم الثالث

وجاءت نتائج باقي المباريات بهزيمة مركز شباب أبو المطامير من المنتزه بهدف، على ملعب أبو المطامير، وتعادل مركز شباب إيتاى البارود مع نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب إيتاى البارود بهدف لكل فريق، وجاء جدول ترتيب فرق المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 21 كالتالي: