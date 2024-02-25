حالة الطقس غدا.. تحذير هام لسكان الصعيد من ظاهرتين وأمطار تضرب 7محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات، إذ حذرت سكان الصعيد من ظاهرتين مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، لاسيما مواطني الصعيد من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، كما أوضحت تعرض محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، لأمطار بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد جميع المحافظات غدا الاثنين طقس مشمس، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية إذ تشهد طقس غائم جزئيا.

درجات الحرارة في المحافظات غداً

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غداً في المحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري، العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية، العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر، العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد، العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد، العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.