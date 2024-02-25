«الصحة» الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة كارثي ولا يمكن وصفه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الوضع الصحي شمال قطاع غزة كارثي للغاية، ولا يمكن وصفه، لافتة إلى أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود.

مستشفى بلا وقود منذ 10 أيام

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، بحسب بيان عاجل نقلته وكالة أنباء الفلسطينية (وفا)، أن مستشفى المعمداني بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام، كما أن مستشفى الحلو الدولي المخصص بلا وقود.

ثلاجات الأدوية بلا كهرباء

وتابعت الوزارة في بيانها: «ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة، وعشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود».

أشخاص مهددون بالموت

واستطردت المستشفى في بيان مقتضب: «مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية».

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملية طوفان الأقصى مما جعل الجيش الإسرائيلي يهاجم الفصائل الفلسطينية وأطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «السيوف الحديدية» وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.