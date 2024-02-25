أستاذ اجتماع: أرباح «اليوتيوب» من الروتين اليومي للزوجات حوّلت الأخلاق إلى سلعة 

قال الدكتور جمال عبد المطلب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بني سويف، إن الربح من نشر ما يسمى «الروتين اليومي» للزوجات عبر موقع «يوتيوب» حوّل الأخلاق إلى سلعة تباع وتشترى.

الغزو الثقافي للنيل من القيم في المجتمعات

وبيّن «عبد المطلب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إلى أنه هناك عدة أمور تحكم هذا الأمر منها الغزو الثقافي؛ للنيل من القيم في المجتمعات، ونشر سلوكيات الحاجة الخاصة، للنيل من الثقافة الإسلامية والعربية بشكل خاص.

وأوضح أستاذ الاجتماع، أن الهدف هو الغزو الثقافي، لإبعاد الناس عن القيم وثوابت الدين، وتفكيك الأسرة.

إنفاق المال لتغيير الثقافة

واستكمل: «هناك أموال كثيرة تنفق ببذخ ليجعلوا الناس تغير من ثقافتها، وتنشر حياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحدث حالة لإثارة الشهوات وارتكاب الذنوب، وهذا يمثل الخطر الكبير على الأجيال القادمة، وتحويل الأخلاق إلى سلع، فتجد الروتين اليومي على فيسبوك، وحكايات الأزواج، وفلانة وفلان، كل ده تحول لسلع جسدية تباع وتشترى بلايكات ومشاهدات، والمبالغ التى ستدفع من هذا الأمر».