وكيل «أوقاف جنوب سيناء»: مواقع التواصل الاجتماعي تدس السم في العسل

قال الشيخ إبراهيم أحمد علي وكيل مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، إن الإسلام ومن قبله الشرائع السماوية حثت على بناء الأسرة على أساس أخلاقي، بداية من إختيار الزوجة الصالحة القادرة على تربية أبنائها تربية تعود بالنفع على المجتمع في كل مؤسساته، مشيرًا إلى أن العوامل المؤثرة في تربية النشء تعددت صورها، وبينها وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في بيوتنا بلا استئذان، وتسطير على عقول أبنائنا ولذلك يجب على الآباء والأمهات الحرص والتعلم الجيد ونقل تجارب الحياة للأبناء.

مؤسسات تساهم في إعداد النشء

وأشار «علي» إلى أن مؤسسات التنشئة تتمثل في الأسرة والحضانات والمدارس والأصحاب ودور العبادة ووسائل الإعلام والشارع، والأخير هو أخطرها.

وأعرب وكيل المديرية عن استيائه من بعض وسائل التواصل لبث بعض السلوكيات على طريقة «السم في العسل»، موجهًا بحرص الآباء على متابعة الأبناء في جميع ما يشاهدونه على وسائل التواصل.

ندوة في مدينة طور سيناء

جاء ذلك اليوم الثلاثاء 30 يناير خلال اللقاء الإعلامي المنعقد بمقر قاعة المجمع الإعلامي بمدينة طور سيناء تحت عنوان «الأسرة والمجتمع وتربية النشء»، في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان حول دعم خصائص السكان والنهوض بها تحت شعار «أسرتك ثروتك»، والممتدة حتي نهاية شهر فبراير تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بمحافظة جنوب سيناء.