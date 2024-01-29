مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لأكبر تسريب ملفات في التاريخ.. ما القصة؟

فوجئ العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتسريب أكثر من 26 مليار ملف على الإنترنت، تشتمل على 12 تيرا بايت من المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين، في أضخم ترسيب للبيانات في التاريخ وصف بـ«أم الخروقات»، كما عرفت باسم «MOAB»، بحسب ما نشره موقع Cyber news، المتخصص في الأمن السيبراني.

وكشف الموقع، أن التسريبات تحتوي على بيانات لمستخدمي مواقع LinkedIn وWeibo وTencentوأيضًا موقع «إكس»، المعروف بـ«تويتر» سابقًا، وغيرها من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

الملفات خطيرة للغاية

ويعتقد الباحثون أن سبب تسريب هذه الكمية من الملفات بسبب مصلحة شخصية للمتسبب في ذلك، كما أكد الباحثون أن الملفات خطيرة للغاية، إذ يمكن استغلالها في سرقة هوية أشخاص أو الابتزاز الإلكتروني، أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الشخصية.

وبحسب الموقع المتخصص في الأمن السيبراني، فمن المحتمل وجود نسخ مكررة في عدد الملفات المسربة، كما يتضمن التسريب أيضًا سجلات لمنظمات حكومية مختلفة في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والفلبين وتركيا ودول أخرى.

تأثير الملفات المُسربة غير مسبوقة

وفقًا لفريق الأمن السيبراني فإن تأثير الملفات المُسربة «MOAB» على المُستهلك غير مسبوق، ونظرًا لأن العديد من الأشخاص يعيدون استخدام أسمائهم في مختلف المواقع وكلمات المرور ذاتها، فيمكن أن يعرض الملايين للاختراق.

وفي الصورة التالية حجم البيانات على مختلف المواقع التي تعرضت ملفات مستخدميها للتسريب: