«التعليم» تختبر قدرات الطلاب على الكتابة في مدارس الجيزة

شدد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية حضور الطلاب ومشاركتهم في التوعية بمشروعات الدولة، وضرورة عدم غياب الطلاب، وحثهم على الاهتمام بالتواجد والحضور للمدرسة.

وتناول سلومة مع الطلاب أهمية التوعية بما تقوم به الدولة من مشروعات، خاصة مشروع تطوير رأس الحكم، والذي يحقق سيولة دولارية، وتوحيد سعر الصرف وتخفيض الدين الخارجي، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والحصول على 35% من الأرباح السنوية للمشروع.

جاء ذلك خلال تفقد مدرستي الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية مدرسة خدمات الحى سابع الثامن الثانوية للبنات التابعتين لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، إذ كان في استقبال فاتن مدكور، مدير عام الإدارة وأحمد شفيق وكيل الإدارة.

اختبار قدرات الطلاب على الكتابة

وتفقد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية واطمأن على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، ثم ناقش الطلاب في بعض النواحي التعليمية، واختبار قدرتهم على الكتابة، وكذلك معرفة الفرق بين الجملتين الاسمية والفعلية هذا بالنسبة للمرحلة الابتدائية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد اطمأن على استلام جميع الطالبات للتابلت.

تعزيز الولاء والانتماء

وتعدف تلك المناقشات مع الطلاب إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وعدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم جسور الثقة بين الشعب وقيادته السياسية، كما حثهم على ضرورة الاهتمام بتحصيل العلم والسعي دوما نحو الأفضل، لتحقيق آمالهم وآمال آبائهم وخدمة وطنهم.