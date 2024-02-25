رئيس رابطة خريجي الأزهر: التعليم يسهم في القضاء على الفقر والفساد

عقد مجلس منظمة خريجي الأزهر بمطروح، برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المجلس، ندوة توعوية بعنوان «أهمية العلم في بناء المجتمع وتطويره»، وذلك ضمن اللقاءات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها المنظمة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.

التعليم يساهم في القضاء على الفقر والفساد

وتناول رئيس مجلس منظمة خريجي الأزهر بمطروح، اليوم، أهمية التعليم، مؤكدا أن الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والعلماء، والتعليم يسهم في القضاء على الفقر والفساد والإرهاب.

التعليم ضمانة حقيقية لتحقيق مستقبل

وقال رئيس مجلس منظمة خريجي الأزهر الشريف بمطروح، إن جميع الأديان والرسالات السماوية حثت على ضرورة التعليم؛ فهو الضمانة الحقيقية لتحقيق مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع معدلات محو الأمية

ونبه رئيس المنظمة خلال الندوة على أهمية تضافر الجهود في رفع معدلات محو الأمية بشكل حقيقي، وتحقيق الهدف الذي تنشده الدولة المصرية في توجهها نحو تحقيق التنمية، مرحبا بالتعاون بشكل دائم مع كل المديريات لدعم طلاب الأزهر بمطروح، والمساهمة في تشجيع الأطفال على التعليم والاستفادة منه من أجل مستقبل أفضل لبناء الذات والمجتمع.